Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür
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Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür

Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gün boyu Covid-19 aşısı yaptıktan sonra "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" mesajı ile fotoğrafını paylaşan Sabire Elen'e, "Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakarlıklar unutulmayacak" diyerek, teşekkür etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gün boyu Covid-19 aşısı yaptıktan sonra "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" mesajı ile fotoğrafını paylaşan Sabire Elen'e, "Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakarlıklar unutulmayacak" diyerek, teşekkür etti.

İzmir'de semt polikliniğinde görevli hemşire Sabire Elen, rekor doz aşılamanın yapıldığı dün, Twitter hesabından, "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" mesajı ile yorgun halde çekilen fotoğrafını paylaştı. Elen ardından, "Oturduğum yerdeki semt polikliniğine görevlendirildim. Bugün de bilmem kaç kişiye aşı yaptığım için şu an herkesin yüzü tanıdık geliyor. Hatta biraz önce trafikteki aracın birisi korna basıp bana el salladı. Muhtemelen bugün aşıladığım kişilerden biriydi. Ünlü oldum galiba" paylaşımında bulundu.

Bakan Koca, hemşire Elen'in mesajlarını paylaşarak, aşı ekiplerine teşekkür etti. Bakan Koca mesajında, "'Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı' Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor'. Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakarlıklar unutulmayacak" ifadesini kullandı.Bakan Koca'nın paylaşımı üzerine hemşire Elen, "Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Hep birlikte bu günlerin üstesinden gelmek için çabalıyoruz" dedi.

Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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