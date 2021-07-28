Bakan Koca'dan aşı paylaşımı
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Bakan Koca'dan aşı paylaşımı

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son paylaşım ile Korona virüse karşı aşının önemine bir kez daha dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son paylaşım ile Korona virüse karşı aşının önemine bir kez daha dikkat çekti. Aydın'ın Söke ilçesindeki bir fabrikada çalışan eşine ilk aşıyı acil tıp teknikeri olarak görev yapan eşi yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aydın'ın da başarılı bir şekilde sürdürülen aşı çalışmaları etkisini gösterirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Aydınlı çiftin fotoğrafını paylaşarak aşının önemini vurguladı. Söke Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan acil tıp teknikeri Erol Yıldız aşı görevlisi olarak gittiği fabrikanın insan kaynakları biriminde çalışan ve Covid geçiren eşi Fatma Yıldız'a ilk aşısını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Söke Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan acil tıp teknikeri arkadaşımız Erol Yıldız, aşı görevlisi olarak gittiği fabrikada insan kaynakları biriminde çalışan eşi Fatma Yıldız'ın ilk aşısını yaptı. Daha önce Covid-19 geçiren Fatma Hanım, herkese aşı olmasını öneriyor."

(Murat Uçkaç/İHA)

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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