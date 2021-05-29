Bakan Koca'dan aşı için kamu spotu
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Bakan Koca'dan aşı için kamu spotu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için kamu spotu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için kamu spotu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, "Korona virüse karşı birlikte zafere ulaşmak için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, "Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarımızda genellikle hafif yan etkiler görülmüştür" mesajına yer verildi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Bakan Koca'dan aşı için kamu spotu
Bakan Koca'dan aşı için kamu spotu
Bakan Koca'dan aşı için kamu spotu
Bakan Koca'dan aşı için kamu spotu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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