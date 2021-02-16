Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı
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Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı

16.02.2021 11:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:45
Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sırası gelen kişilerin koronavirüsle mücadele kapsamında aşı yaptırması yönünde çağrıda bulundu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sırası gelen kişilerin koronavirüsle mücadele kapsamında aşı yaptırması yönünde çağrıda bulundu. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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