Bakan Koca'dan aşı açıklaması
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Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca'dan aşı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Koca: "Hakkari, aşılanma oranıyla Covid-19'a karşı güçlü 13 il arasında.

Bakan Koca: "Hakkari, aşılanma oranıyla Covid-19'a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkari'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van'la Şırnak'tan yüzde 75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz."

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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