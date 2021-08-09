Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Bakan Koca: "Hakkari, aşılanma oranıyla Covid-19'a karşı güçlü 13 il arasında.
Bakan Koca: "Hakkari, aşılanma oranıyla Covid-19'a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkari'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van'la Şırnak'tan yüzde 75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz."
(İHA)
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı