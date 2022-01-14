Bakan Koca'dan Ardahanlı köylülere "aşı" teşekkürü - Haberler
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Bakan Koca'dan Ardahanlı köylülere "aşı" teşekkürü

Bakan Koca'dan Ardahanlı köylülere
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan'da dondurucu soğuğa rağmen köylere Kovid-19 aşı hizmeti ulaştıran sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaşarak, aşılarını yaptıran vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan'da dondurucu soğuğa rağmen köylere Kovid-19 aşı hizmeti ulaştıran sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaşarak, aşılarını yaptıran vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ardahan'daki Beşiktaş Köyü'nde yerinde aşılama çalışmalarını yürüten sağlık çalışanları ve vatandaşların görüntülerine yer verdi.

Kar, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu bölgelerde araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının çalışmalarının anlatıldığı görüntülerde, aşı olan vatandaşlar da kapılarına kadar gelen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Koca, bu paylaşımına, "Biz teşekkür ederiz. Bizi böyle güzel karşıladınız ve aşılarınızı yaptırmak istediniz ya. Ardahan'dan köyünüze kar kış hiç engel değil." notunu düştü.

Bakan Koca, İstanbul'da sağlık hizmetlerini değerlendirdi

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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