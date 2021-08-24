Sağlık Bakanı Koca: "18 yaş ve üstü her 4 kişiden 3'ü en az bir doz aşısını yaptırdı"
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Sağlık Bakanı Koca: "18 yaş ve üstü her 4 kişiden 3'ü en az bir doz aşısını yaptırdı"

Sağlık Bakanı Koca: '18 yaş ve üstü her 4 kişiden 3'ü en az bir doz aşısını yaptırdı'
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü her 4 kişiden 3'ünün en az 1 doz aşısını yaptırdığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü her 4 kişiden 3'ünün en az 1 doz aşısını yaptırdığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında gelinen noktayı, ayrıca okulların 6 Eylül'de tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin anne babalara yönelik mesajını paylaştı.

Koca, "18 yaş ve üstü her dört kişiden üçü en az 1 doz aşısını yaptırdı. Yüzde 75'imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: 'Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var.'" ifadelerini kullandı.

Anne ve babalara "6 Eylül" mesajı

Sağlık Bakanı Koca, "Annelere, babalara 6 Eylül mesajı" başlıklı paylaşımlarında ise şunları kaydetti:

"15,5 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Sağlık Bakanı Koca: "18 yaş ve üstü her 4 kişiden 3'ü en az bir doz aşısını yaptırdı" - Haberler
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