Bakan Koca'dan "Amerikalı yolcu" açıklaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Koca'dan "Amerikalı yolcu" açıklaması - Haber
Güncel

Bakan Koca'dan "Amerikalı yolcu" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor" dedi.

10.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:35
Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na katıldı. Bakan Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor Haber
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Charles Michel Vladimir Putin
Magazin Haluk Levent Defne Samyeli Ali Poyrazoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Kadın İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Bakan Koca'dan "Amerikalı yolcu" açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 17:00:03. #1.15#