Bakan Koca'dan A Milli Takım'a tebrik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Koca, Twitter hesabından #Euro2020Yolunda etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, "Arnavutluk'tan alınan değerli 3 puanla liderliğini sürdüren Türkiye A Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, Fransa maçında da galibiyet alarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyeceklerine gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.