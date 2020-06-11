Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür
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Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindekilere evde kaldıkları, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak, tedbirlere uydukları için teşekkür etti.

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür
11.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:44

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindekilere evde kaldıkları, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak, tedbirlere uydukları için teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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