Bakan Koca'dan 65 yaş üstüne 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı 18.00 saatlerinde sokağa çıkacak 65 yaş ve üzerindekilerden maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralarına uymalarını istedi.

18.00 saatlerinde sokağa çıkacak 65 yaş ve üzerindekilerden maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralarına uymalarını istedi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüse karşı başarımızda, 65 yaş üstü olarak, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin. ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun" dedi.

Kaynak: DHA