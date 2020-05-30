Bakan Koca'dan, 65 yaş üstüne maske uyarısı
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Bakan Koca'dan, 65 yaş üstüne maske uyarısı

Bakan Koca'dan, 65 yaş üstüne maske uyarısıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarın sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Bakan Koca'dan, 65 yaş üstüne maske uyarısı
30.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:41

Bakan Koca'dan, 65 yaş üstüne maske uyarısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarın sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile. Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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