Bakan Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı
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Bakan Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı

Bakan Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı Bakan Koca: "15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaşarak," 15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede...

15.07.2020 04:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 05:26

Bakan Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı

Bakan Koca: "15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaşarak," 15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaştı. Koca, "15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz" paylaşımında bulundu.

Bakan Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı

Kaynak: İHA

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