Son dakika haberi... Bakan Koca'dan 14 mart tıp bayramı mesajı: Altın yere düşse de değerini kaybetmez, bu değerde olanlar olmayanlarla değişilmez

Törende bir konuşma gerçekleştiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sözlerine tüm meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak başladı. Dr. Koca, toplum ve tıp camiası olarak zor günlerden geçildiğine işaret ederek "2 yıldır küresel bir salgın hastalık tecrübesi yaşıyoruz. Salgın, nerede yaşarsa yaşasın, her bir insanımızın iliklerine kadar hissettiği bir tehditti. Fakat bu tehdidi en çok hissedenler, bizler, ölümü göze alarak mücadele veren biz hekimler olduk. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının hatırası kalbimizde. Onları saygıyla yad ediyorum. Kıymetli hekim adayları, bize gelen insanların dertli, derdinin dermanını bizde arayan insanlar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Seçtiğiniz nadide meslek, size insanlığın ortaya koyduğu en yüksek değerlerin karakter heykeli olma ayrıcalığını sunmaktadır. Bu hakikat emek vermeye, ertesi gün aşılacak zorluklara bugün katlanmaya değerö dedi.

"BİR AĞABEYİNİZ OLARAK SÖYLÜYORUM…."

"Yarını öngörebildiğine inanan, gündüzünü ve gecesini yarınlarınıza adayan bir ağabeyiniz olarak şunu söylemek istiyorumö diyerek sözlerini sürdüren Bakan Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Tıp eğitimi tercihindeki en küçük şüphe bile beni derinden üzmektedir. Bilin ki, altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez. Elmas tozlandığında ışıltısından kaybetmez. ve yine, bilin ki, altın ve elmas kıymet ve kabiliyetinde olanlar, bu kıymet ve kabiliyette olmayanlarla değişilmez. Unutmayın ki, zaman zaman büyüklerimizle de yaşadığımız gibi, karar olan söz bir sitem olan sözün üstündedir. Devletimizin sizler için en iyisini yapmaya çalıştığını ve bunun yakın olduğunu bilin!"

"SAĞLIKTA ŞİDDET VE MALPRAKTİSTE YENİ HUKUKİ DÜZENELEMELR GELİYOR"

"BU PIRIL PIRIL GÖZLER BAŞKA BİR HEDEFE ÇEVİRLMESİN"

Demirören Haber Ajansı / Güncel