Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz 'aşı' paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz 'aşı' paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyonuncu doz Kovid- 19 aşısının İstanbul'da uygulandığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyonuncu doz Kovid- 19 aşısının İstanbul'da uygulandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün uygulanan 1 milyonuncu doz Kovid- 19 aşısına ilişkin bilgileri aktardı. Hatice Yenigün'ün (34) yaptırdığı Sinovac 2'nci doz aşısını İstanbul Tuzla'daki bir hastanede hemşire İrem Özay uyguladı. Bakan Koca'nın paylaşımında, bugün uygulanan 1 milyonuncu doz aşıya ilişkin bir videoya da yer verildi. Videoda hemşire İrem Özay, "Salgını bitirmek elimizde herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz 'aşı' paylaşımı
Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz 'aşı' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Ece Erken Seda Sayan Fatma Girik
Spor Can Bartu Aytaç Kara Mesut Özil Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz 'aşı' paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 23:24:05. #1.15#

title