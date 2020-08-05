Bakan Koca'dan '1,5 metre' uyarısı
Bakan Koca'dan '1,5 metre' uyarısıSAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.
05.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:35
Bakan Koca'dan '1,5 metre' uyarısı
SAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tatil bölgelerinde koronavirüse karşı alınması gereken kuralları ihlal eden vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA