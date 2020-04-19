Bakan Koca: Daha büyük bir baharı bekliyoruz
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz.
19.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:08
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Evde kalalım" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım."
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
ANKARA, -
Kaynak: DHA