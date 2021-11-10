Son dakika haberleri: Bakan Koca'da başhekimlere 'nöbet mektubu'

Bakan Koca'da başhekimlere 'nöbet mektubu'

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki eğitim araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin başhekimlerine mektup göndererek, asistan hekimlerin uzun ve yıpratıcı çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuata uygun ve insani koşullara kavuşturmakta irade ortaya konulmasını istedi.

Bakan Koca, 81 ildeki 136 başhekime asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi. Bakan Koca, 'Saygıdeğer başhekim arkadaşım' diyerek başladığı mektubunda "Bu mektubum, son derece önemli bir konuyu sizinle hasbihal amacı taşıyor. Gerek sağlık hizmetlerinde gerek bu hizmetlerin sürdürülmesi için yapılan planlamalarda yaşanan bazı sorunlar için birinci derecede farkındalık sahibi kişiler sizlersiniz. Gösterdiğiniz çaba, özellikle, yaşadığımız süreç açısından takdire şayandır. Şahsım ve ilgili tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkürlerimi tekrar ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaan ULU/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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