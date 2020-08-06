Bakan Koca: Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu ilimiz yok SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu olan il ve kapasitesi tamamen dolu hastanelerin bulunmadığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu olan il ve kapasitesi tamamen dolu hastanelerin bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur" dedi.

Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA