Bakan Koca: Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalananlara bırakmayın
SAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın" dedi.
05.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:02
SAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla mesaj yayımladı. Bakan Koca, paylaşımında, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın. Tedbir alın" dedi.
Kaynak: DHA