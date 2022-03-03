Bakan Koca: Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i Türkiye

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i olduğunu, Hıfzıssıhha'nın Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat bulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaştık. Fakat sıfırdan değil. Aşı hikayemizin arkasında bir tarih var. O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel