Bakan Koca: Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i Türkiye - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca: Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i Türkiye

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Koca: Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i Türkiye

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i olduğunu, Hıfzıssıhha'nın Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat bulduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i olduğunu, Hıfzıssıhha'nın Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat bulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaştık. Fakat sıfırdan değil. Aşı hikayemizin arkasında bir tarih var. O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Koronavirüs, Araştırma, Türkiye, Aşı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title