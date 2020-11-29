Bakan Koca: "Covıd-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık"
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Bakan Koca: "Covıd-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık"

29.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:16
Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covıd-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covıd-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Covıd-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını duyurdu. Koca alternatif üreticilerle de görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır" dedi.

-İHA-

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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