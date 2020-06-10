Bakan Koca: COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı. İlacı olmayan hastalığa karşı elimizde sadece tedbir var. Lütfen uyalım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda uyarıda bulundu. Koca açıklamasında, "COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı. Fakat salgının daha ilk döneminde, bilim, hastalığın bulaşma yolunu ve buna karşı alınacak tedbirleri bize gösterdi: Maske, mesafe, el hijyeni. İlacı olmayan hastalığa karşı elimizde sadece tedbir var. Lütfen uyalım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA