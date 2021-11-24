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Bakan Koca: Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağız

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Bakan Koca: Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağız

Bakan Koca: Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağız SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağını açıkladı.

Bakan Koca: Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Hans Kluge'nin koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin Avrupa ülkelerini destekleme teklifine teşekkür ettiği açıklamasına yanıt verdi. Bakan Koca, Twitter hesabından Kluge'nin paylaşımını alıntılayarak, şu açıklamada bulundu: "Sayın Hans Kluge, pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum."

Haber :  ANKARA,


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