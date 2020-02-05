Bakan Koca:  Çok sayıda cerrahımızla uzman hekimi Van'a sevk ettik
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Bakan Koca:  Çok sayıda cerrahımızla uzman hekimi Van'a sevk ettik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Çok sayıda cerrahımızla uzman hekimi Van'a sevk ettik. Acımız büyük. Çare olmak görevimiz" dedi.

05.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:50
Bakan Koca:  Çok sayıda cerrahımızla uzman hekimi Van'a sevk ettik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Çok sayıda cerrahımızla uzman hekimi Van'a sevk ettik. Acımız büyük. Çare olmak görevimiz" dedi. 

Sağlık Bakanı Koca, Van'da meydana gelen çığ faciasına ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı. Bakan Koca, "443 kişilik 112 Acil personelimiz, 297 kişilik UMKE personelimiz; 18'i paletli-özel donanımlı 109 ambulansımız, 9 UMKE aracımız afet bölgesinde. Çok sayıda cerrahımızla uzman hekimi Van'a sevk ettik. Acımız büyük. Çare olmak görevimiz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
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