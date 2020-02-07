Bakan Koca: Çin'den ithalatın durdurulması kararı alındı

07.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:47

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den gelen 61 kişiden ikinci numuneler alındı ve hiçbirinde koronavirüs enfenksiyonuna rastlanmadı. Ayrıca Çin'den her türlü canlı cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süre durdurulması kararı alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle ilgili bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Salgınla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Koca, 7 Şubat itibarıyla dünya genelinde 28 ülkede toplam 31 bin 481 vaka görüldüğünü söyledi. Salgın nedeniyle 2'si Çin dışında olmak üzere 639 kişinin hayatını kaybettiğini ifaden eden Koca, "Son 24 saat içinde ise 3 bin 151 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun risk grubu dediğimiz, kronik hastalığı olan 60 yaş üstü ve bağışıklığı düşük olan kişilerin olduğunu biliyoruz" dedi.

'İKİNCİ NUMUNELER NEGATİF'Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen ve Ankara'daki Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alınan 61 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Bakan Koca, "61 kişiden 2'nci numuneler alındı. 2'inci numunelerin de negatif olduğu belirlendi. Yani gelen 61 kişinin hiçbirinde koronavirüs enfenksiyonuna rastlanmadı. Bu bulgular ışığında önümüzdeki toplanacak olan Bilim Kurulunun, özellikle sağlık ekibi ve mürettebatın gözlem süresiyle ilgili bir değerlendirmede bulunacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.'ÇİN'DEN İTHALATIN DURDURULMASI KARARI ALINDI'Bakan Koca, Ocak ayında havaalanlarında başlatılan termal kamera taramalarını genişlettiklerini hatırlatarak, 17 havalimanında yürütülen çalışmalarda herhangi bir şüpheli duruma rastlamadıklarını kaydetti. Bakan Koca, şunları söyledi: "Bu tehdide karşı halkımızı korumak adına gerekli tüm tedbirleri Bilim Kurulumuzun önerisi ve öncülüğünde hayata geçirmeye kararlıyız. Bildiğimiz gibi yeni koronavirüs Çin'in Vuhan kentinde bir canlı hayvan pazarından yayılarak dünyayı tehdit etmeye başladı. Koronavirüs hayvandan insana bulaşan bir hastalıktır, aynı zamanda insandan insana bulaştığı da artık anlaşılmıştır. Şu anda hangi hayvandan kaynaklandığı da çok net olarak bilinmemektedir. Bu nedenle hayvan kaynaklı bir bulaşın önlenmesi adına önemli bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çin'den her türlü canlı cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süre durdurulması kararı alındı. İlgili yazımızı Tarım ve Orman Bakanlığına ilettik. Ayrıca bu ithalatı durdurulan ürünler arasında kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumuşakçalar, hayvansal ürünler ve benzeri ürünler de bulunmaktadır. Bununla beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Çin Büyükelçiliğine bir yazı gönderdik. Bu yazımız da Çin'den ülkemizde çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, iletişim bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerimizi bildirilmesi, belirti ve bulguları açısından takiplerinin yapılmasını ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlaması hususunu ayrıca belirttik."Görüntü Dökümü: -Bakan Koca'nın açıklaması

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Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA