Bakan Koca: Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış maske ve eldivenlerin canlı virüs taşıyabileceği uyarısında bulunarak, "Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atar atmaz da yenisini takın" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış maske ve eldivenlerin canlı virüs taşıyabileceği uyarısında bulunarak, "Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atar atmaz da yenisini takın" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA