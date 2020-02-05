Bakan Koca: Çığ altında kalanları kurtarma çalışması sürüyor

05.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:26

Bahçesaray'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı çığda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Van Bahçesaray'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çığ altında kalmış vatandaşlarımızı kurtarma çalışması sürüyor. UMKE ekiplerimiz yaralıları hızla tedavi altına alıyor. Daha fazla can kaybı olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA