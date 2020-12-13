Bakan Koca, CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi
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Bakan Koca, CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi

13.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:32

Bakan Koca, CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde CHP Milletvekili Murat Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi.

Bakan Koca, CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde CHP Milletvekili Murat Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde sağlık alanındaki çalışmaları anlattı. CHP Milletvekili Murat Emir'in Covid-19 test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap veren Koca, "Bu iddialarda bulunan arkadaşımız buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum" dedi. Bakan Koca, korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini ise sesi titreyerek söyledi.

Bakan Koca, CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi
Bakan Koca, CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi
Bakan Koca, CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi
Bakan Koca, CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER TURAK

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