Bakan Koca: Can kaybı olmadı, bu olmayacağı anlamına gelmez

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili, "Şu ana kadar can kaybı olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, sabah sahte bir belge üretilip yayıldığına dikkati çekti. Bakan Koca, "Amacı güven kaybına yol açmaktı. Tümüyle uydurmaydı. Ciddi haber organlarının bu gibi sahteliklere itibar etmesi söz konusu değildir. Paniği amaçlayan, yalan haberlerle mücadele, virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Panik duygusaldır, akla uygun değildir. Panik, toplumu kaçınacağı riske iter. Sağ duyulu olmalıyız. Duygu ile değil akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Bu günler böyle sürüp gitmeycek. Çok geçmeyecek, normal hayatlarımıza döneceğiz. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadele, devletin gece gündüz eylem halinde olduğu, yurttaşın tedbirlere en sıkı şekilde uyarak sağ duyusu ile destek vereceği bir mücadeledir. Halkımızın sağ duyusu devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir" diye konuştu.

Bakan Koca, dünyanın büyük kısmında salgın tablosunun mevcut olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değlidir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Açıklanan yeni vaka sayıları yüzlerle ifade edilmekterdir. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayıları öne çıkmakta. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz" diye konuştu.'LABARATUVAR SAYISI 6'DAN 16'YA ÇIKARILIYOR'Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Laboratuvar sayımızı 6'dan hafta sonuna kadar 16'ya, devamında bütün büyük şehirlerde çalışmaya, ayrıca hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştireceğiz. Yani test daha çok sayıda şehirde yapılacak, teste daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak" ifadelerini kullandı. 'SAĞLIK DURUMLARI YAKINDAN İZLENECEK'Umreden gelen 5 binin üzerinde kişiyi gözleme aldıklarını ifade eden Bakan Koca, "Bu vatandaşlarımızı 14 gün boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Bu dönemde sağlık durumları yakın takip edilip, bilim kurulunun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7 veya 8'inci gün bir taramadan geçireceğiz. Ayrıca Alo 184 hattı 'Korona Danışma' hattı olarak hizmete vermeye başladı. Vatandaşlarımızın şikayetleri olması durumunda bu hat üzerinden hizmet alabilmiş olacaklar. Uzman hekimlerimiz bazı ön hizmetleri geniş kitleye vermiş olacak. Destek hattımız sayesinde vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını, temas ettikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istemiş olacağız" dedi. UÇUŞ YASAĞI UYGULANAN ÜLKE SAYISI 20'YE YÜKSELDİİçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı önlemlere değinen Bakan Koca, uçuş yasaklarının bugüne kadar 14 ülke ile sınırlı kaldığını hatırlatarak, "Bu yasak ülkelere 6 ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yasaklanmış olacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu" diye konuştu. 'POZİTİF ÇIKAN YENİ VAKALARIMIZ VAR'Dün için tanı konulan yeni hasta sayısının 12, toplamda vaka sayısının 18 olduğuna işaret eden Bakan Koca, "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da açıklayacağım. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka başarısıyla sürdürdük. Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacığını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. Virüse karşı ilk mücadeleyi ülke sınırlarında verdik. Bu mücadele devam edecek, zaaf gösteremeyiz" dedi.'TÜRKİYE'YE DÖNMEKTE LÜTFEN ISRARCI ZOLMAYIN'Bakan Koca, yurt dışında olan vatandaşların ülkeye dönme konusunda ısrarcı olmamaları tavsiyesinde bulunarak, "Yurt dışında olan vatandaşlarımza 83 milyon adına uyarı yapmak istiyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen kendisinin ilk 14 gün gözetim altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır" ifadelerini kullandı.'CAN KAYBI YOK'Bakan Koca, can kaybı olup olmadığı sorusuna, "Şu ana kadar can kaybı olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımız var. Bunun dışında biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını, önümüzdeki 2-3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Erken dönemde hızla tanının, devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede tedavi ve yoğun bakım şartlarında olan hastaların takibi önem arzediyor. Bunun için de her türlü tedbiri aldık. Önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek ve bu süreci aylara daha uzun zaman dilimine yaymadan 1,5-2 aylık zaman diliminde hepimiz biraz daha daha hassasiyet gösterirsek bu salgını daha kolay atlatacağımıza inanıyorum" dedi.'HASTANE YATAKLARIMIZI EFEKTİF KULLANMAK İSTİYORUZ'

Bakan Koca umreden gelen vatandaşların karantina hastanesi yerine yurtlara yerleştirilmesine ilişkin soruyu "Yurt dışından bugün veya yarın gelebilecek olan öğrencilerimiz de var. ve biz 14 gün burada izole edilmeleri şartıyla uygun görülen hastanelerimizde normalde hasta olan kişileri veya hastalık bulgusu olan vatandaşımızı hastaneye alıyoruz. Hastalık bulgusu olmayan kişiyi de izole etmek istiyoruz. Dolayısyıla hastane yataklarımızı bu anlamda daha efektif kullanmak istiyoruz. Bu dönemde yurtlarımızda boş olduğu için kullanmamızda sakınca olmladığını düşündük" diye yanıtladı.

Kaynak: DHA