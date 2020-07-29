Bakan Koca: "Bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz bu dönemin bittiğine inanmayalım"
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
29.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:03
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
(4)
Kaynak: AA