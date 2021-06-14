Bakan Koca: "Bugün vaka sayımız 5 bin 12, salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün vaka sayımız 5 bin 12, salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün vaka sayımız 5 bin 12, salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı