Bakan Koca: "Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu" Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (2) -Bakan Koca: "65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü." Sağlık Bakanı Koca: "Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu." Koca: "Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi." Koca: "Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi." Kaynak: AA