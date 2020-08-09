Bakan Koca: Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin (3) 'TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANI ARTTI'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat artığını belirterek, "İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7,...

'TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANI ARTTI' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat artığını belirterek, "İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" dedi.

Kaynak: DHA