Bakan Koca: Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin (2) 'COVİD-19 ZOR BİR HASTALIKTIR, TEDBİR ALIN'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "COVİD-19, viral enfeksiyondur.

'COVİD-19 ZOR BİR HASTALIKTIR, TEDBİR ALIN' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "COVİD-19, viral enfeksiyondur. Akciğerlerde, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple nefes almak çok güçleşir. COVİD-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın" dedi.

Kaynak: DHA