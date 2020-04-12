Bakan Koca: "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü" Bakan Koca: "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü.

Bakan Koca: "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Bu son derece önemli, her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişmenin olduğunu duyurdu. Koca, Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayısının ilk kez azaldığını ve bu durumun izlenen tedavi ile tedbirlerin sonucu olduğu konusunda 6 üniversiteden bilim insanlarının hemfikir olduğunu belirtti.

Bu tedbirlerle alacağımız sonuç nettir diyen Koca, yayımladığı görüntüde,

"Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz, bugün mesela bunu son bir hafta, 10 gündür daha net görüyorduk, yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli, her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA