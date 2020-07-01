Bakan Koca: "Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlerimize sıkı sıkıya uymak zorundayız. İçimizi acıtan her kontrolsüz davranış bir yakınımızın kaybına yol açacak kadar riskli olabilir"
01.07.2020 20:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlerimize sıkı sıkıya uymak zorundayız. İçimizi acıtan her kontrolsüz davranış bir yakınımızın kaybına yol açacak kadar riskli olabilir"
Kaynak: AA