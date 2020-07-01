Bakan Koca: "Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19"
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Bakan Koca: "Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlerimize sıkı sıkıya uymak zorundayız. İçimizi acıtan her kontrolsüz davranış bir yakınımızın kaybına yol açacak kadar riskli olabilir"

01.07.2020 20:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlerimize sıkı sıkıya uymak zorundayız. İçimizi acıtan her kontrolsüz davranış bir yakınımızın kaybına yol açacak kadar riskli olabilir"

Bakan Koca: 'Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19'

Kaynak: AA

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