Bakan Koca: Bugün 9 vefat, 289 yeni tanı var
Sağlık Bakanı Koca, "(Koronavirüs) Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." açıklamasında bulundu.
22.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:13
Sağlık Bakanı Koca, "(Koronavirüs) Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com