Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı (2)

'EN YÜKSEK GÜNLÜK DOZA ULAŞIYORUZ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaştıklarını açıkladı.

'EN YÜKSEK GÜNLÜK DOZA ULAŞIYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaştıklarını açıkladı. Bakan Koca, "Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750 bin doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı