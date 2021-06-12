Bakan Koca: Bugün 450 bin kişinin önemli randevusu var
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Bakan Koca: Bugün 450 bin kişinin önemli randevusu var

Bakan Koca: Bugün 450 bin kişinin önemli randevusu var
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusu olduğunu duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusu olduğunu duyurdu.

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi. Koca, dün akşam yaptığı açıklamada ise son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldığını duyurmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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