Bakan Koca: "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık"
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Bakan Koca: "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık"

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Haberler | Sağlık

Bakan Koca: "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya saat 15.37'de, Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık" dedi.

Bakan Koca: "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya saat 15.37'de, Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık" dedi.

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya saat 15.37'de, Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık. Hatice Güzeloğlu'nun 2. doz Biontech aşısını hemşire Sevda Sevim Dürüs, Dr. Gülden Ersöz gözetiminde yaptı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: 'Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık'
Bakan Koca: 'Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık'
Bakan Koca: 'Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan

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