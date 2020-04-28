Bakan Koca: Bu yıl 453 hasta hava ambulansıyla taşındı
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Bakan Koca: Bu yıl 453 hasta hava ambulansıyla taşındı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2008'den beri vatandaşlara hava ambulansı hizmetinin sunulduğunu belirterek, "Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır" dedi.

Bakan Koca: Bu yıl 453 hasta hava ambulansıyla taşındı
28.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:03

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2008'den beri vatandaşlara hava ambulansı hizmetinin sunulduğunu belirterek, "Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara sunulan hava ambulansı hizmetine değindi. Bakan Koca, "Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor. ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı" dedi. 


Kaynak: DHA

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