Bakan Koca: Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen haritayı ve 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşarak, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 4-10 Eylül'ü kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 oldu.