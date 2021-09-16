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Bakan Koca: Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Bakan Koca: Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen haritayı ve 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşarak, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 4-10 Eylül'ü kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 oldu.

Bakan Koca, ayrıca haritaya göre vaka sayısı son 1 haftada en çok artan 10 ili paylaştı. Koca, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.


Bakan Koca: Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun

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