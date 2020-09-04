Bakan Koca: "Bu dönemde çalışan bütün sağlık çalışanlarımız yoğun fedakarlıklarda bulundular.
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Bakan Koca: "Bu dönemde çalışan bütün sağlık çalışanlarımız yoğun fedakarlıklarda bulundular.

04.09.2020 20:04 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:11

Bakan Koca: "Bu dönemde çalışan bütün sağlık çalışanlarımız yoğun fedakarlıklarda bulundular. Bunun karşılığını bir ödeme ile yapmanın yeterli olmayacağını düşünüyorum ama imkanlar içinde biz devrede olan sağlık çalışanlarımız için bir çalışma yapıldı. Bugün ya da yarın açıklama yapılır. Filyasyonda olan ekiplerimiz için çalışma yapıldı. Bununla ilgili ödeme yapılacak"

-"Covid'li hasta takibi ile ilgili bir ek ödeme de bugün veya yarın yayınlanacak genelge ile duyurulmuş olacak. Covid'le ilgilenen çalışanlarımızın tavandan olmak üzere bir düzenleme yapıldı"

-"Özellikle yüzde 91 oranında aile için bulaşın olduğunu görüyoruz. Taziye düğün ve benzeri toplu bir araya gelmelerin bunda çok önemli olduğunu görüyoruz. Düğünler yasaklandı. Ancak taziye ve cenaze merasimleri için de gerekli tedbirlerin yakın takipte olduğu ve gerektiğinde müdahale yapılmış oluyor"

-"Sadece covid için önümüzdeki dönem girip infulenza salgını döneminde bu kurallara ne kadar uyabilirsek o kadar azaldığını göreceğiz bu hastalıklarında"

-"Şehir hastaneleri ise özellikle Diyarbakır için, 3 ilimize şehir hastanesi yapılıyor. Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır. Diyarbakır için düşünülen hastane bin yataklı. Önümüzdeki aylarda plan değişikliği ile birlikte proje ve yapım ihalesine geçmek istiyoruz"

-"Diyarbakır'ın hastasının en üst noktada tedavi edilebilir olduğu bir şehir hastanesi olacak"

DİYARBAKIR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca: 'Bu dönemde çalışan bütün sağlık çalışanlarımız yoğun fedakarlıklarda bulundular.

Kaynak: İHA

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