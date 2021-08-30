Bakan Koca: Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur?

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastası eşini bekleyen vatandaşın videosunu paylaşırken, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur?