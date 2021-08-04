Bakan Koca: Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca: Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı

Bakan Koca: Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşılarının dün geceden itibaren gelmeye başladığını belirterek, "13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşılarının dün geceden itibaren gelmeye başladığını belirterek, "13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yapıtğı açıklamada, "Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca: 'BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı.
Sağlık Bakanı Koca: "BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Yıldız Tilbe Prens William Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Meliha İsmailoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca: Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 21:10:15. #1.15#

title