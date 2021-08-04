Bakan Koca: Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşılarının dün geceden itibaren gelmeye başladığını belirterek, "13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşılarının dün geceden itibaren gelmeye başladığını belirterek, "13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yapıtğı açıklamada, "Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı