Bakan Koca: "Bilimsel veri ile, normalleşme dönemini oluşturmaya çalışıyoruz"
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Bakan Koca: "Bilimsel veri ile, normalleşme dönemini oluşturmaya çalışıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (8 SON)

"Bilimsel veri ile, tabii ki normalleşme dönemini oluşturmaya çalışıyoruz"

"Normalleşme geçiş dönemi, vaka sayısının azalması, hastane yükünün giderek düşmesi ve özellikle vefat sayılarının azalmış olmasıyla normalleşme dönemine geçmiş oluyoruz, bilimsel veri ile."

"Virülansın azalmış olması bizi zaten son derece sevindirir. Şu ana kadar virülansın azaldığına dair dünyada ortaya konmuş doğru bir çalışma yok, bizde de yok"

Bakan Koca: 'Bilimsel veri ile, normalleşme dönemini oluşturmaya çalışıyoruz'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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