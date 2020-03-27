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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sağlık

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

27.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:54
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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