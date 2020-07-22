Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantıları, yüz yüze yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantıları, yüz yüze yapılacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantılarının önümüzdeki haftadan itibaren video konferansla değil yüz yüze yapılacağını söyledi.

Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantıları, yüz yüze yapılacak
22.07.2020 23:30 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:34

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantılarının önümüzdeki haftadan itibaren video konferansla değil yüz yüze yapılacağını söyledi. Bugünkü Bilim Kurulu toplantısına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Koca, Kurban Bayramı'na ilişkin, "Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15.00-21.00 saatleri arasında yapılan Bilim Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Toplantının yoğun bir gündemle gerçekleştiğini aktaran Bakan Koca, "Alınan kararlardan biri doğrudan kurulla ilgilidir. Bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan görüşmeler, önümüzdeki çarşambadan itibaren, gerekli şartlar sağlanarak, yüz yüze yapılacaktır. Toplantıda, 1000'in altına inmiş olan günlük yeni hasta sayılarının tekrar artmasına neden olabilecek gelişmeler ana konu olmuştur. Vakalarda pnömoniye geçişi azaltma başarısı ele alınmış, entübe hastaların durumu değerlendirilmiştir. Salgınla mücadele sürecimizin de gözden geçirildiği toplantıda, Covid-19 kamuoyu iletişiminde değişen literatür ve dünyada veri paylaşımında kullanılan ortak dil üzerinde de durduk" ifadelerini kullandı.

'YETİNEBİLECEĞİMİZ BİR BAŞARI DEĞİL'"Bu açıklamada, mevcut duruma, toplantıda ele alınan, Covid-19 enformasyonuyla ilgili bazı sorunlara ve salgının seyrinde etkili olabilecek konulara kısaca değineceğim. Kimi bilgi ve uyarıları; 'tedbir', 'virüs', 'salgın' kelimeleriyle ister istemez yorulmaya başlamış olan halkımıza aktarma ustalığını, inceliğini gösterecek habercilerimize teşekkür ediyorum" diyen Bakan Koca, açıklamasına şöyle devam etti: "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız. Pek çok ülkede hastalar, şikayet üzerine, hastaneye başvuruyla tespit edilmektedir. Bu durumda, pozitif olup, hastalığın etkilerini hissetmeyenlere tanı konma şansı olmamaktadır. Türkiye'de filyasyon uygulamasıyla, tespit edilmiş vakaların yanı sıra bunların temaslıları da taranmakta ve bunlardan bulgusu olanlara test yapılmaktadır. Bunun yanında, risk grubunda bulunanlara da test uygulanmaktadır. Günlük yeni vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurarken bu hususular göz önünde bulundurulmalıdır."'LİGİN SON HAFTASINDAKİ GÖSTERİLER ENDİŞE VERİCİ'Koca, futbol seyircilerinin kalabalık alanlarda ortaya koyduğu görüntülerin endişe verici olduğunu belirterek, "Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz" dedi.'KURBAN KESİMİ VE DAĞITIMINDA HİJYENE DİKKAT'

Koca, Kurban Bayramı'na ilişkin uyarılarını ise, "Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var" şeklinde aktardı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Güncel
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Dünya
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor Ekonomi
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı Güncel
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı
Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı
Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
'Markete gidiyorum' diyerek evden çıkan Ali'den 3 gündür haber alınamıyor
"Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan Ali'den 3 gündür haber alınamıyor
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Nuri Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Öztürk Serengil Michael Jackson Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Muğla Erkek Beşiktaş Otomobil
Şu an buradasınız: Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantıları, yüz yüze yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 00:26:35. #1.14#
title