Bakan Koca: "Bilim Kurulu'nun futbol müsabakalarının seyirciz oynanması yönünde kararı var"
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Bakan Koca: "Bilim Kurulu'nun futbol müsabakalarının seyirciz oynanması yönünde kararı var"

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

02.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:18

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

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Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulunun, futbol müsabakalarının sezonun ilk yarısına kadar seyircisiz oynanması yönünde önerisi var."

Bakan Koca: 'Bilim Kurulu'nun futbol müsabakalarının seyirciz oynanması yönünde kararı var'

Kaynak: AA

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